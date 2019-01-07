Bagayoko bitiyor
Adanaspor’un, Elazığspor’la yollarını ayırması beklenen 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.
Ara transfer döneminin sessiz ekibi Adanaspor, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-beyazlı ekibin, yaşanan mali problemler nedeniyle Elazığspor'dan ayrılması gündemde olan Moussa Bagayoko ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın, Malili orta saha oyuncusunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Orta alanın yanı sıra kanat ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki Bagayoko'yu joker olarak kullanmayı planladığı ifade edildi. Sezonun ilk yarısında 12 maçta orta sahada süre alan genç oyuncu, 3 kez santrfor ve 2 kez de sol kanatta oynayarak dikkat çekmişti. 2017'de Mali ekibi Black Stars'tan gelen Bagayoko, U21 Ligi'nde 24 maçta attığı 17 golün ardından sezon başında A Takım'a yükseldi. Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada görev yaptı.
- 7.1.2019
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
-
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
-
Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Bagayoko bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.