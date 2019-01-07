Bagayoko bitiyor

Ara transfer döneminin sessiz ekibi Adanaspor, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-beyazlı ekibin, yaşanan mali problemler nedeniyle Elazığspor'dan ayrılması gündemde olan Moussa Bagayoko ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın, Malili orta saha oyuncusunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Orta alanın yanı sıra kanat ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki Bagayoko'yu joker olarak kullanmayı planladığı ifade edildi. Sezonun ilk yarısında 12 maçta orta sahada süre alan genç oyuncu, 3 kez santrfor ve 2 kez de sol kanatta oynayarak dikkat çekmişti. 2017'de Mali ekibi Black Stars'tan gelen Bagayoko, U21 Ligi'nde 24 maçta attığı 17 golün ardından sezon başında A Takım'a yükseldi. Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada görev yaptı.