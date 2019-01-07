Bagayoko bitiyor – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Bagayoko bitiyor

Bagayoko bitiyor

’un, ’la yollarını ayırması beklenen 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ara döneminin sessiz ekibi , bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-beyazlı ekibin, yaşanan mali problemler nedeniyle 'dan ayrılması gündemde olan Moussa Bagayoko ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın, orta saha oyuncusunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Orta alanın yanı sıra kanat ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki Bagayoko'yu joker olarak kullanmayı planladığı ifade edildi. Sezonun ilk yarısında 12 maçta orta sahada süre alan genç oyuncu, 3 kez santrfor ve 2 kez de sol kanatta oynayarak dikkat çekmişti. 2017'de Mali ekibi Black Stars'tan gelen Bagayoko, U21 Ligi'nde 24 maçta attığı 17 golün ardından sezon başında A Takım'a yükseldi. 'nda ise 1 karşılaşmada görev yaptı.

  1. 7.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bagayoko bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN