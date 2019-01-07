Son Horoz Oğuz

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, transferde şova başladı. Ankaragücü'nden 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'yi resmen kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor'la yollarını ayıran Oğuz Yılmaz'la da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında kırmızı- beyazlı formayı 16 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Takviye çalışmalarını sürdüren Denizlispor'un, İstanbulspor'la yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha Barış Örücü'yü de listesine eklediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, eski takımına sıcak baktığı ifade edildi. Horozlar'ın Altaylı Leandro Kappel ve Balıkesirsporlu Sedat Şahintürk'le de temaslarını sürdürdüğü bildirildi.