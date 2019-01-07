Son Horoz Oğuz
Denizlispor Kehinde’den sonra son olarak Balıkesir’de forma giyen 26 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz’la da 1. 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, transferde şova başladı. Ankaragücü'nden 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'yi resmen kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor'la yollarını ayıran Oğuz Yılmaz'la da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında kırmızı- beyazlı formayı 16 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Takviye çalışmalarını sürdüren Denizlispor'un, İstanbulspor'la yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha Barış Örücü'yü de listesine eklediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, eski takımına sıcak baktığı ifade edildi. Horozlar'ın Altaylı Leandro Kappel ve Balıkesirsporlu Sedat Şahintürk'le de temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
- 7.1.2019
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
-
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
-
Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Son Horoz Oğuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.