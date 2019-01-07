Gazişehir’de şov sürüyor – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Gazişehir’de şov sürüyor

Gazişehir’de şov sürüyor

Kırmızı-siyahlılar, Ümraniye’nin sağ beki ’a da imza attırdı.

Ara transferin hızlı ekibi Gazişehir , son olarak Ümraniyespor forması giyen sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- siyahlılar, Kuru ve Bjarnason'dan sonra 3'üncü takviyesini yapmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında, 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.

  1. 7.1.2019
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