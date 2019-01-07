Gazişehir’de şov sürüyor
Kırmızı-siyahlılar, Ümraniye’nin sağ beki Oğuz Ceylan’a da imza attırdı.
Ara transferin hızlı ekibi Gazişehir Gaziantep, son olarak Ümraniyespor forması giyen sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- siyahlılar, Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason'dan sonra 3'üncü takviyesini yapmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında, 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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