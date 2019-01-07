Gazişehir’de şov sürüyor

Ara transferin hızlı ekibi Gazişehir Gaziantep, son olarak Ümraniyespor forması giyen sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- siyahlılar, Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason'dan sonra 3'üncü takviyesini yapmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında, 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.