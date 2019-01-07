Süper Lig'e çıkma yarışında kıyasıya mücadelenin sürdüğü Spor Toto 1 Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



ERKAN SÖZERİ TEKRAR PEŞİNDE

Lider G.Birliği'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ilk yarıdaki performansı tekrarlamak istiyor. Rehavete kapılmadan devam edeceklerini belirten Sözeri, "3. sırayla 10 puan fark var. Buna bakmadan gideceğiz. İlk yarıda başladığımız gibi 8'de 8 gibi bir seri yakalayabilirsek, bu işi çok erken bitirebiliriz"

ifadelerini kullandı.



DİYARBEKİR'E 34'LÜK DİNAMO

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, ara transferin ikinci imzasını attırdı. Daha önce Tuzla'dan Serhat Konuk'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılar, son olarak Düzcespor forması giyen 34 yaşındaki ön libero Salih Sefercik'i renklerine bağladı. Tecrübeli isim, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giymişti.



BANDIRMA'DA İKİ İMZA GELDİ

Kırmızı Grup ekibi Bandırma, iki ismi kadrosuna kattı. Bordobeyazlılar, Elazığ'dan sağ bek Adem Alkaşi (34) ve G.Saray'dan Birhan Vatansever (21) ile anlaştı. Adem ilk yarıda 17 maçta oynarken, kiralık olarak İnegöl forması giyen Birhan ise 11 karşılaşmada görev yaptı.



AYAZOĞLU BERGAMA'DA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son sırada yer alan Bergama Belediye, ara transferi iyi değerlendirmek istiyor. Kırmızılacivertliler, Eyüp'ten ayrılan forvet Yavuz Ayazoğlu ile anlaştı. 32 yaşındaki santrfor, 3. Lig kariyerinden 226 maçta 39 gol kaydetti. Bergama; Oğuzhan Malcı, Doğan Altınkaya ve Rıdvan Sağlam'ı da renklerine bağlamıştı.



UĞUR VE BJARNASON KAMPA KATILDI

Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason, takımla antrenmanlara başladı. Uğur, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtirken; Bjarnason, "Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



TÖRAYDIN: PALAZ TAKIMDA KALIYOR

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilen sağ bek Yasin Palaz'ın takımda kalacağını açıkladı. Tecrübeli hoca, "Gündemimizde sağ bek transferi yok. Yasin ikinci devrede de bizimle olacak" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında ligde 16 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, kupada 2 kez görev aldı.



KARŞIYAKA'YA HAKAN MÜJDESİ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Karşıyaka'ya golcüsü Hakan Kuş'tan iyi haber geldi. Sakatlığı beklenenden çabuk geçen 25 yaşındaki oyuncunun, takımla çalışmalara başladığı bildirildi. İzmir ekibi devre arasındaki ilk hazırlık maçında çarşamba günü 3. Lig ekibi Tire 1922'ye konuk olacak.



ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞTİLER

İstanbul'daki amatör takımların taraftar grupları, futboldaki şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla buluştu. 30 Aralık 2018'de İstanbul'da oynanan Küçükköy- Yıldırım Bosna maçından önce 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesiyle gündeme gelen şiddete karşı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.



UĞUR VE BJARNASON KAMPA KATILDI

Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason, takımla antrenmanlara başladı. Uğur, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtirken; Bjarnason, "Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.