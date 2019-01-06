Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor’un transfer etmek üzere Antalya kampına davet ettiği Henri Bienvenu ile anlaşamadı.
Hatayspor, 2011 yılında Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten Henri Bienvenu'yü, Antalya kampına davet etti. Takımla beraber antrenmanlara katılan ve son olarak Konyaspor'la oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren Bienvenu'yle finansal konuda anlaşma sağlanamadığı açıklandı.
Hatayspor'da yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transferi gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
- 7.1.2019 01:11
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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