Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı
06 Ocak 2019, Pazar
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Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı

Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor’un transfer etmek üzere Antalya kampına davet ettiği ile anlaşamadı.

Hatayspor, 2011 yılında 'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten 'yü, Antalya kampına davet etti. Takımla beraber antrenmanlara katılan ve son olarak 'la oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren Bienvenu'yle finansal konuda anlaşma sağlanamadığı açıklandı.
Hatayspor'da yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transferi gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

  1. 7.1.2019 01:11
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