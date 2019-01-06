Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor
Boluspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.
- 6.1.2019 21:19
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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