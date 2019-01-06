Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.



Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.