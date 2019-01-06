Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor
06 Ocak 2019, Pazar
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hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor

, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta ile hazırlık maçı yapacak.

  1. 6.1.2019 21:19
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