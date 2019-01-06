Türk futbolunun kurtuluş reçetesi!

Türk futbolunu mali açıdan hizaya sokacak projede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde başlatılan, Kulüpler Birliği, Bankalar Birliği ve TFF tarafından hazırlanan plana göre kulüpler eskisi gibi har vurup harman savuramayacak.



İŞTE ALINACAK BIR DIZI ÖNLEM:

1- Mali rehabilitasyona tabi tutulacak kulüpler, bundan sonra harcamalarını gelir-gider dengesine göre yapacak. Borç batağındaki kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirlerinden, önce kamunun ve bankaların alacakları düşülecek, kalan para harcamalar için kulüplere verilecek. Döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanmaya yasak getiren ekonomi yönetimi, benzer bir modeli futbol kulüpleri için de uygulayacak.



2- Bu çerçevede, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi planlanıyor. TFF'nin belirleyeceği mali kurallara uymayan kulüplere yaptırımlar getirilecek. Kurala uymayan kulüpler default (temerrüt) ris- kiyle karşı karşıya kalacak.



3- Her kulübün mali yapısına göre yapılandırma kuralları getirilecek. Kimine 5 yıl, kimine 2 yıl, kimine 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli gibi seçeneklerle yapılandırma yapılacak. Kulüpler sıkı denetim altına alınacak. Kurullara uymayan kulüpler cezayı yiyecek.



4- Profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin oyuncuları ve teknik direktörleri için bütçelerinde ve transferlerin amortisman maliyetlerinde belli bir seviyeyi geçmemeleri şart olacak.



5- Transfer harcamalarında kulüp bütçesinin bir buçuk katının aşılmaması, gelirlerin yüzde yetmişinden daha fazla harcamaya yönelinmemesi, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi gibi kurallar devreye alınacak. 2017 verilerine göre, İngiltere, Almanya ve İspanya'da oyuncu ücretlerinin gelire oranı yüzde 55'teyken, Türkiye'de bu rakam yüzde 80'e ulaştı.



10 MİLYAR BORÇ VAR



Süper Lig'deki futbol kulüplerinin bankalara (6 milyar TL), kamuya, ticari işletmelere ve birbirlerine (4 milyar TL) olan borcu 10 milyar TL'yi geçiyor. En yüksek borç 6 kulüpte... Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un 7.5 milyar TL'lik borçlarının 4.5 milyar TL'sini finansal borçlar oluşturuyor.



LİSANS ALAMAZLAR



Her kulübün bir reytingi olacak. Mali kural dışına çıkanlara disiplinden puan düşürmeye, para cezasından müsabakalardan diskalifiye edilmeye kadar birçok yaptırım uygulanacak. Mali rehabilitasyon programından çıkan kulüp federasyondan lisans dahi alamayacak. Bankalar açısından da kulüp default (temerrüt) riskiyle karşı karşıya kalacak.