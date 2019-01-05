Garry Rodrigues Al İttihad'a transfer oldu
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Al İttihad'a transfer oldu

Garry Rodrigues Al İttihad'a transfer oldu

Galatasaraylı futbolcu , 'ın Al İttihad takımına transfer oldu.

Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren , 'ın yolunu tuttu. Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.
Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

  1. 5.1.2019 23:32
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