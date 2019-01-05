Garry Rodrigues Al İttihad'a transfer oldu
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.
Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.
Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.
- 5.1.2019 23:32
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Garry Rodrigues Al İttihad'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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