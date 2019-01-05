Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Onyekuru...

Performansıyla göz dolduran ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Henry Onyekuru'nun Galatasaray'daki dönemi kapanıyor...

5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:05:35 Güncelleme: 17:33:02
Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru...

Sarı kırmızılılarda Süper Lig'de ilk yarıyı başarılı bir performansla tamamlayan kiralık oyuncusu Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılıyor...

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Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru...

SÜRPRİZ AYRILIK...
Takıma takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da mevcut isimler takımdan ayrılıyor. İşte o gelişmeye dair detaylar...

Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru...

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesilmişti. Rodrigues ise Al Ittihad'a transfer oldu.

Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru...

BEKLENMEDİK GELİŞME
Bu isimlerine yerine gelecek futbolcular kapsamında sarı kırmızılı takımın transfer komitesi çalışmalarını aralıksız sürdürürken flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasarayda bir ayrılık daha! Onyekuru...

İngiliz devi Galatasaray'da ilk yarıyı iyi bir performansla geçiren Onyekuru için kararı verdi.

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