Galatasaray Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı
alatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp hazırlıkları kapsamında Antalya’nın Belek beldesindeki ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core-stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılık oyunları (sırasıyla minyatür kaleli ve çift kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma yaptı.
Sarı kırmızılılar, Antalya'nın Belek beldesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 5.1.2019 20:49
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Galatasaray Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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