Galatasaray evinde rahat güldü

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 8. galibiyeti elde etti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Williams'la pota altından sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında Göksenin Köskal ile Hayes'le boyalı alandan basketler bulan Galatasaray, 6. dakikayı 14-12 üstün geçti. Eldridge ve Gibson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ve boyalı alandan arka arkaya sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Berkay Candan'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Auguste'nin pota altından Can Korkmaz'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikada öne (39-38) geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-45'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Harrison'un sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 26. dakikada farkı 8 sayıya (58-50) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, Hayes ve Klobucar'ın pota altından kaydettiği sayılarla final periyoduna 71-64 üstün girdi.

Son çeyrek karşılık sayılarla başladı. Eldridge ile arka arkaya sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Hayes'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Galatasaray, 34. dakikada farkı çift hanelere (82-72) taşıdı. Galatasaray, Klobucar'ın dış atışlardan Harrison'un boyalı alandan ürettiği basketlerle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-85 galip ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ, MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçında sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmadı.

Müsabakayı locadan takip eden Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 93-85 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, gösterdikleri iyi performans için oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye Kupası'na katılabilmek adına önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Hafta içinde sakatlık problemleriyle uğraştık. Tai Webster'ın belinden sakatlığı vardı. O yüzden bu müsabakada onu dinlendirdik. Karşılaşmanın çok zor geçeceğini tahmin ediyordum. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol yaratıcılığın ön planda olduğu farklı bir basketbol oynuyor. Bugün biraz daha akıllı oynadık. Her maça iyi konsantre olup kazanmak istiyoruz. Galatasaray takımının bir kimliği var. Her top için mücadele ediyorlar. Bilgi eksikliğinin ve gençliğin getirdiği hatalar da oluyor. Gösterdikleri iyi performans için oyuncularımı tebrik ediyorum."

Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kötü hava şartlarında gelip, bizi desteklediler. Galatasaray takımı 1-2 bin kişiye değil 7-8 bine oynamalı. Bu şartlarda mücadele eden takım desteği hak ediyor. Bu takımı destekleyelim. Galatasaray'ın bu salonu dolduracak taraftar grubu vardır. Bu çocuklar mücadele ediyor. Umut ediyorum, ikinci yarıdaki müsabakalarda salon dolu olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

ŞEHİT: "İSTEDİKLERİMİZİN ÇOĞUNU SAHAYA YANSITTIK"

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

Galatasaray'ı tebrik eden Şehit, "Güzel, çekişmeli bir maç oldu. Sadece biz haddinden fazla gördüğümüz sertliğe cevap veremedik. İstediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. Yüksek tempoda oynadık ve Galatasaray bize karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural

GALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge 13, Tiby 12, Williams 24, Berkay Candan 7, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kerem Özkan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 1

1. PERİYOT: 25-27

DEVRE: 45-45

3. PERİYOT: 71-64