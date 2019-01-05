Alberto Bartali Galatasaray'da
Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatı ile sürpriz bir transfer geldi. Sarı-Kırmızılı takım İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi kadrosuna dahil etti.
Galatasaray İtalyan kondisyoner Alberto Bartalli'yi kadrosuna kattı. Fatih Terim'in talimatı ile göreve getirilen Bartalli Sarı-Kırmızılı takımın Antalya kadrosunda da yer aldı.
Sezonun ilk yarısında yaşanan adale sakatlıklarının tekrarlanmaması için Fatih Terim'in böyle bir karar aldı.
55 yaşındaki İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Bartalli daha önce Livorno, Fiorentina, Napoli, Nice, Catania, Zenit ve Sampdoria kulüplerinde çalıştı.
- 5.1.2019 17:18
- Güncelleme: 5.1.2019 17:19
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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