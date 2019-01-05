Alberto Bartali Galatasaray'da? Alberto Bartali kimdir?
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Alberto Bartali Galatasaray'da

Alberto Bartali Galatasaray'da

Galatasaray'da 'in talimatı ile sürpriz bir transfer geldi. Sarı-Kırmızılı takım İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi kadrosuna dahil etti.

Galatasaray İtalyan kondisyoner Alberto Bartalli'yi kadrosuna kattı. 'in talimatı ile göreve getirilen Bartalli Sarı-Kırmızılı takımın Antalya kadrosunda da yer aldı.

Sezonun ilk yarısında yaşanan adale sakatlıklarının tekrarlanmaması için Fatih Terim'in böyle bir karar aldı.

55 yaşındaki İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Bartalli daha önce Livorno, Fiorentina, Napoli, Nice, Catania, Zenit ve Sampdoria kulüplerinde çalıştı.

  1. 5.1.2019 17:18
  2. Güncelleme: 5.1.2019 17:19
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