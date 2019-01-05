Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray ,2018-2019 sezonu ikinci yarısı hazırlıkları için bugün Antalya’ya gitti. Taraftarlar takımı Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşıladı.
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