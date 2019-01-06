Gazişehir Gaziantep şaha kalktı

Gazişehir Gaziantep transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Giresun'dan Uğur Arslan Kuru'ya imza attıran kırmızı-siyahlılar, dün de Elazığspor'dan ayrılan Elmar Bjarnason'u 1.5 yıllığına renklerine bağladı. İlk yarıda 10 maça çıkan 31 yaşındaki İzlandalı orta saha, alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkını kullanmıştı.



Milli oyuncu, futbola İskoçya Ligi takımlarından Celtic altyapısında başladı. Orta alanda çift yönlü olarak oynayan Bjarnason, kariyerinde Göteborg, Randers FC, Aarhus ve Elazığspor formalarını giydi. Bu takımlarda 300 resmi maça çıkarak 18 gol ve 25 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli isim, İzlanda Milli Takımı formasını da 41 kez başarıyla terletti.