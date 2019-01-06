Gazişehir Gaziantep şaha kalktı
08 Nisan 2019, Pazartesi
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şaha kalktı

Gazişehir Gaziantep şaha kalktı

Savunmasını Kuru ile güçlendiren Gazişehir, ’dan ayrılan İzlandalı milli orta saha Elmar Bjarnason’a da 1.5 yıllık imza attırdı.

transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Giresun'dan Kuru'ya imza attıran kırmızı-siyahlılar, dün de 'dan ayrılan Elmar Bjarnason'u 1.5 yıllığına renklerine bağladı. İlk yarıda 10 maça çıkan 31 yaşındaki İzlandalı orta saha, alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkını kullanmıştı.


Milli oyuncu, futbola İskoçya Ligi takımlarından Celtic altyapısında başladı. Orta alanda çift yönlü olarak oynayan Bjarnason, kariyerinde Göteborg, Randers FC, Aarhus ve Elazığspor formalarını giydi. Bu takımlarda 300 resmi maça çıkarak 18 gol ve 25 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli isim, İzlanda Milli Takımı formasını da 41 kez başarıyla terletti.

  1. 6.1.2019
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