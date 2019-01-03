Kardemir Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takımla sahaya çıkacaklarını söyledi.
Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, devrenin bitmesinin ardından 28 Aralık'ta toplandıklarını, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.
Bir haftada yaptıkları 9 antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıklarını anlatan Öcal, "Antalya'da çalışmalar yarın başlayacak. 18-19 Ocak'taki maçımıza göre de oradan Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Kampta daha çok taktiksel antrenmanlar yapacağız. Hekimoğluspor, Kastamonuspor ve Bayrampaşaspor ile hazırlık maçımız var. Bir maç daha yapabiliriz. Çocuklarımızı hazırlayacağız." diye konuştu.
Öcal, "İyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçıyla bambaşka bir Kardemir Karabükspor seyrettirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kardemir Karabükspor kafilesi, bu akşam kara yoluyla Antalya'ya hareket edecek. Marius Alexe'nin de katılımıyla 26 kişilik tam kadroyla gidilen kampta, 3 hazırlık maçı yapılacak.
- 3.1.2019 22:31
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
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Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
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HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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