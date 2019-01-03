Kardemir Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları
03 Ocak 2019, Perşembe
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'da ikinci yarı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü Taner Öcal, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takımla sahaya çıkacaklarını söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, devrenin bitmesinin ardından 28 Aralık'ta toplandıklarını, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Bir haftada yaptıkları 9 antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıklarını anlatan Öcal, "Antalya'da çalışmalar yarın başlayacak. 18-19 Ocak'taki maçımıza göre de oradan Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Kampta daha çok taktiksel antrenmanlar yapacağız. Hekimoğluspor, Kastamonuspor ve Bayrampaşaspor ile hazırlık maçımız var. Bir maç daha yapabiliriz. Çocuklarımızı hazırlayacağız." diye konuştu.

Öcal, "İyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçıyla bambaşka bir Kardemir Karabükspor seyrettirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

kafilesi, bu akşam kara yoluyla Antalya'ya hareket edecek. Marius Alexe'nin de katılımıyla 26 kişilik tam kadroyla gidilen kampta, 3 hazırlık maçı yapılacak.

  1. 3.1.2019 22:31
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