Karabükspor ikinci yarıdan umutlu
30 Aralık 2018, Pazar
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Karabükspor ikinci yarıdan umutlu

Karabükspor ikinci yarıdan umutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , ligin ikinci yarısından umutlu olduklarını belirtti.

Yüksel, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını hiç hatırlamak istemeyecekleri bir şekilde tamamladıklarını, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Takımın ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini ve bunun sportif sonuçlara da yansıdığını aktaran Yüksel, "Göreve geldiğimizde kulüp 'artık bitti' diye bırakılmıştı. Yönetimden birkaç arkadaşımla tek başıma mücadele verdim. Ligin ilk yarısını tamamladık. Kimse bize destek olmadı, olmuyor. Bu kulübe sevdalıyım, karşılıksız maddi ve manevi gücümü önüne serdim. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek. Ligin ikinci yarısından umutluyuz." diye konuştu.

Devre arasını iki aşamalı kamp yaparak geçireceklerini anlatan Yüksel, 4 hazırlık maçı planladıklarını sözlerine ekledi.

  1. 30.12.2018 18:32
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