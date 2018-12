Gazişehir çok farklı

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat Şahin, Rıdvan Şimşek, Kubilay Aktaş, Ahmet Kesim (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Kerim Avcı, Igor, Gökhan (Dk. 60 Okan ), Segbefia, Oğulcan, Del Valle, Chabbi (Dk. 76 Poepon)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (Dk. 35 Ferhat), Arda, Fatih, Can, Abdullah, Berk, Batuhan (Dk. 60 Arif), Emre, Cihan (Dk. 71 Toykan), Hüseyin, Yusuf

GOLLER: Dk. 3 ve 57 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 75 Can (Kendi Kalesine), Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Karabükspor)

SARI KARTLAR: Arda, Berk, Arif, Can (Kardemir Karabükspor)



3'üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep FK atağında sol kenardan Del Valle'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.



17'nci dakikada baskıya devam eden Gazişehir Gaziantep'te Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Del Valle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



35'inci dakikada konuk ekibin sol taraftan yaptığı atakta topla buluşan Berkin dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-1.



36'ncı dakikada santra vuruşunun ardından, sol açıkta topla buluşan Del Valle rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu ağlarla buluştu: 3-1.



57'nci dakikada Cihat'ın sağ kanatta yaptığı ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.



75'inci dakikada atağa çıkmak isterken ters bir vuruş yapan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Can topu kendi kalesine attı: 5-1.



89'uncu dakikada Gazişehir Gaziantep'in atağında Oğulcan'ın kaleciden dönen şutunu Poepon tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.



Karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep'in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep, maçı 6-1 kazanarak devre arasında mutlu girdi. Maçın ardından her iki taraf da değerlendirmelerde bulundu.

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden ve ilk iki yolunda darbe alan Gazişehir Gaziantep, ligde zor günler yaşayan ve henüz galibiyetle tanışmayan Karabükspor'u ağırladı. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-siyahlı ekip, Karabük engelini 6-1'lik skorla geçerek puanı da 31'e çıkardı ve devre arasına mutlu girdi. Ligin ilk yarısında kötü günler geçiren ve galibiyet alamayan Karabükspor ise ilk ligin ilk yarısını aldığı puan silme cezası nedeniyle eksi bir puanla tamamladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle bütün oyuncularımızı kutluyorum. Sezonun en farklı galibiyetini aldık. Bizim için rakiplerimizin de kazandığı bir günde kazanıp farkı açtırmamak önemliydi. Karabükspor'u ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettiler. Bizim için önemli olan bir üç puan vardı bugün. Bunu kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar ne yapacaklarımızı çalışmıştık ve bunları gerçekleştirdik. Maçı da farklı kazandık. İlk yarı için 31-33 arası puan bandı hesaplamıştık ve 31 puanla ilk yarıyı tamamladık. Fazlasını da alabilirdik ama son iki maçta mağlubiyetler bizi biraz geri itti. Bugün önemli olan 5 puanlık farkı daha fazla açmadan korumaktı. Bunu da başardık artık ikinci yarıya odaklanıp ona yönelik hazırlıklara başlayacağız. Gerekli takviyeler için çalışmaya başlayacağız" dedi.

TANER ÖCAL: "KİMSE BU TAKIMI HAFİFE ALMASIN, KİMSE BU TAKIMA DÜŞTÜ GÖZÜYLE BAKMASIN"

Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ise, "Gazişehir takımını ve Mehmet Hocayı tebrik ediyorum. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Kimse bu takımı hafife almasın, kimse bu takıma düştü gözüyle bakmasın. Matematiksel olarak hala şansımız var. Ben sadece bize de adil davranılmasını istiyorum. Bugün yediğimiz ilk golün benzerini geçen hafta biz attık ama verilmedi. 45. dakikada çalınmayan bir penaltımız var. Bu takım mücadele etmeye çalışıyor ama kimse bu takımın hakkını yemeye kalkmasın. Karabükspor büyük bir camiadır, bunun altında kalırlar. Ben tekrardan Gazişehir ve hocayı tebrik ediyorum" diye konuştu.