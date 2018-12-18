Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanapor, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, Osmanlıspor hazırlıklarını 19 Aralık Salı günü saat 13.30'da Gençlik Stadında yapacağı antrenmanla sürdürecek.



DIGAO AMELİYAT OLDU



Adanaspor'da sağ bek olarak görev yapan Digao Longo Freitas, Eskişehirspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından Adana Medline Hastanesi'ne götürülen başarılı sağ bekin ameliyatının iyi geçtiği kaydedildi.