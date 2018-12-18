Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 23 Aralık Pazar günü karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanapor, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Turuncu-beyazlılar, Osmanlıspor hazırlıklarını 19 Aralık Salı günü saat 13.30'da Gençlik Stadında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
DIGAO AMELİYAT OLDU
Adanaspor'da sağ bek olarak görev yapan Digao Longo Freitas, Eskişehirspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından Adana Medline Hastanesi'ne götürülen başarılı sağ bekin ameliyatının iyi geçtiği kaydedildi.
- 18.12.2018 18:23
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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