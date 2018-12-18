Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , 23 Aralık Pazar günü karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanapor, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Turuncu-beyazlılar, Osmanlıspor hazırlıklarını 19 Aralık Salı günü saat 13.30'da Gençlik Stadında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DIGAO AMELİYAT OLDU

Adanaspor'da sağ bek olarak görev yapan Digao Longo Freitas, maçında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından Adana Medline Hastanesi'ne götürülen başarılı sağ bekin ameliyatının iyi geçtiği kaydedildi.

  1. 18.12.2018 18:23
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN