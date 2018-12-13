Para dopingi – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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dopingi

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1. Lig'de üst üste ve maçlarından beraberlikle ayrılmasına rağmen 2. sıradaki yerini koruyan 'de futbolculara sözü verildi. Başkan Ali Çetin, maçı öncesi takıma 1 milyon TL'nin dağıtılacağını açıkladı.
  1. 13.12.2018
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