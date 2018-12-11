Bal-Kes sürprizi
Spor Toto 1. Lig’de 15’inci hafta sürprizle kapandı. Şampiyonluk adayı Gazişehir evinde Balıkesir’e 2-0 yenildi. Bal-Kes’i zafere taşıyan iki golü de Nizamettin attı
Bulak'tan iyi temenniler
Balıkesir'in hocası Giray Bulak, kötü zemine rağmen iki takımın da dürüst bir oyun sergiledini söyledi. Bulak, "Kazandık ve mutluyuz. Gazişehir'e bundan sonra başarı diliyorum. Bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah biri biz, biri onlar olur" diye konuştu.
Altıparmak: Hak ettiler
Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçtan önce her şey lehimizdeydi. Kazandığımızda hedefimiz olan ilk ikiye ulaşacaktık ama futbol sahada oynanıyor. Biz bugün rakibimizden daha az mücadele ettik. Balıkesir galibiyeti hak etti" dedi.
- 11.12.2018
-
Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
-
Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
-
Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Bal-Kes sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.