Bal-Kes sürprizi – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Bal-Kes sürprizi

Bal-Kes sürprizi

1. Lig’de 15’inci hafta sürprizle kapandı. Şampiyonluk adayı Gazişehir evinde Balıkesir’e 2-0 yenildi. Bal-Kes’i zafere taşıyan iki golü de Nizamettin attı

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep, sahasında büyük şok yaşadı. Ligdeki son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmeyen kırmızı- siyahlılar, evinde konuk ettiği 'a 2-0 mağlup olurken ikinci sıraya çıkma fırsatını da kaçırdı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Balıkesir, 6'ncı dakikada Nizamettin Çalışkan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti. 66'da 'in ceza sahasında elle müdahalesiyle kazanılan penaltıyı da Nizamettin gole çevirdi: 2-0. , haftanın sürprizini yaptı.

Bulak'tan iyi temenniler
Balıkesir'in hocası Giray Bulak, kötü zemine rağmen iki takımın da dürüst bir oyun sergiledini söyledi. Bulak, "Kazandık ve mutluyuz. Gazişehir'e bundan sonra başarı diliyorum. Bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah biri biz, biri onlar olur" diye konuştu.

Altıparmak: Hak ettiler
Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçtan önce her şey lehimizdeydi. Kazandığımızda hedefimiz olan ilk ikiye ulaşacaktık ama futbol sahada oynanıyor. Biz bugün rakibimizden daha az mücadele ettik. Balıkesir galibiyeti hak etti" dedi.
  1. 11.12.2018
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