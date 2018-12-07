Adana Demirspor Başkanı iddialı!
Demir’in Başkanı Murat Sancak, camia sabrederse inandıkları şampiyonluğa ulaşacaklarını ifade etti.
Kupada Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, lige dönüş yaptı. Giresun'u konuk edecek mavi- lacivertli ekibin Başkanı Murat Sancak, "Hep beraber diyoruz ki Adana Demirspor taraftarı küfür etme ve ettirme. Sabır, sabır, sabır... Tüm camia olarak inandığımız şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
HAKEMLERE DESTEK
Başakşehir maçında son dakikalarda aleyhte verilen penaltıyı, 'hakemler hata yapabilir' ifadeleriyle yorumlayan Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sporun güzelliği içerisindedir. TFF ve MHK'nın bundan sonraki süreçte adaletli yönetim sergileyeceklerinin inancı içerisindeyiz.
- 7.12.2018
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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