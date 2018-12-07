Adana Demirspor Başkanı iddialı!

Kupada Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, lige dönüş yaptı. Giresun'u konuk edecek mavi- lacivertli ekibin Başkanı Murat Sancak, "Hep beraber diyoruz ki Adana Demirspor taraftarı küfür etme ve ettirme. Sabır, sabır, sabır... Tüm camia olarak inandığımız şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.



HAKEMLERE DESTEK



Başakşehir maçında son dakikalarda aleyhte verilen penaltıyı, 'hakemler hata yapabilir' ifadeleriyle yorumlayan Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sporun güzelliği içerisindedir. TFF ve MHK'nın bundan sonraki süreçte adaletli yönetim sergileyeceklerinin inancı içerisindeyiz.