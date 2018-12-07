Adana Demirspor Başkanı iddialı!
07 Aralık 2018, Cuma
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Başkanı iddialı!

Adana Demirspor Başkanı iddialı!

Demir’in Başkanı , camia sabrederse inandıkları şampiyonluğa ulaşacaklarını ifade etti.

Kupada 'le 1-1 berabere kalan , lige dönüş yaptı. Giresun'u konuk edecek mavi- lacivertli ekibin Başkanı , "Hep beraber diyoruz ki Adana Demirspor taraftarı küfür etme ve ettirme. Sabır, sabır, sabır... Tüm camia olarak inandığımız şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

HAKEMLERE DESTEK

Başakşehir maçında son dakikalarda aleyhte verilen penaltıyı, 'hakemler hata yapabilir' ifadeleriyle yorumlayan Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sporun güzelliği içerisindedir. TFF ve MHK'nın bundan sonraki süreçte adaletli yönetim sergileyeceklerinin inancı içerisindeyiz.

  1. 7.12.2018
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