Yılmaz Vural: "Puan yabancıya gitmedi"
27 Kasım 2018, Salı
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: "Puan yabancıya gitmedi"

Yılmaz Vural: "Puan yabancıya gitmedi"

1. Lig ekiplerinden 'da Teknik Direktör , 'la oynanan maçta yaşanan puan kaybının ardından takımının artık içeride dışarıda kazanması gerektiğini belirterek, "Adanaspor da bizim takımımız. En azından puan yabancıya gitmedi" dedi.

, Pazar günü 'la oynanan derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 'e çıkmanın şifrelerini anlatan Vural, "Baktığımız zaman 64 puan alan takımlar ligden çıkıyor. Geri kalan 21 maçtan 16'sını kazanmamız gerekiyor. Yani artık içeri, dışarı demeden maç kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PRİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Ligin ikinci yarısında takımdaki mevcut prim sisteminde de revizyona gideceklerine değinen Vural, "Prim sisteminde yapacağımız değişikliklerle oyuncularımızı kazanmaya ikna etmemiz gerekiyor. Bu değişikliği de başkanımızla konuştuk. O da ligin ikinci devresinde düzenleyebileceğimizi söyledi. Şu anda takımın aldığı her 3 puandan sonra belirlenen miktar havuza ekleniyor. Eğer takım şampiyon olursa bu para oyunculara şampiyonluk primi olarak veriliyor. Bunu değiştireceğiz" diye konuştu.

"BAŞKA TAKIMLARDA KİRALIK OYNAYAN OYUNCULARIMIZI TAKIMIMIZA KAZANDIRACAĞIZ"
takımlarda kiralık olarak top koşturan oyuncuların yeniden takıma dahil edilmesi için yakından takip edeceklerini ifade eden Vural, "'te Adil Demirbağ, 'nda ise var. Bu hafta da bu iki takımın maçı var 'da. Cumartesi günü bir hocamı o maçı izlemesi için görevlendireceğim. Eğer olumlu rapor gelirse bu genç oyuncularımızı yeniden 'a getireceğiz. Ayrıca o maçtan sonra özel uçakla 'ya giderek orada da birkaç oyuncu daha izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"EN AZINDAN PUAN YABANCIYA GİTMEDİ"
Adanaspor'la 25 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaya dair de açıklamalarda bulunan Vural, "Bu maçta puan kaybettiğimize üzülmedim. Çünkü Adanaspor da bizim takımımız. En azından puan yabancıya gitmedi. Adanaspor'u da tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

  1. 27.11.2018 14:52
  2. Güncelleme: 27.11.2018 15:34
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