Giray Bulak: "6 puanlık maçlar oynayacağız"

Giray Bulak, haftalık basın toplantısında son oynanan Karabükspor maçı ve yarın tamamlanacak olan Ümraniyespor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bulak, yarın ikinci yarısı oynanacak Ümraniyespor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda gireceklerini vurguladı. Bu periyodu en az zararla atlatmak istediklerini söyleyen Bulak, "6 puanlık maçlar oynayacağız. Oyuncularımın iştahı kabarmış durumda" açıklamasında bulundu.

Giray Bulak, iki haftada kazanılan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz zaten Karabükspor maçında çok çok iyi oyun beklemiyorduk. Sonuçta oyuncuların motive olabileceği bir oyuncu profili yoktu karşılarında. Tanımadıkları, bilmedikleri, hiç karşılaşmadıkları çocuklarla oynayacaklardı. Rakibini bilirsin ona göre önlem alırsın. Böyle bir şey yoktu karşımızda. Geçen hafta da benzer şeyleri söylemiştim. Sonuçta buralardan 3 puanla dönmek önemli. Allah'a şükür 2 tane maç kazandık, üçüncüsüne de talibiz. Yarım bir maç oynayacağız. Ümraniyespor maçının ilk yarısı oyun anlamında bizim için olumluydu. Umarım Ümraniyespor maçından 3 puan kazanıp ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ümraniyespor maçından sonra oynayacağımız 4 maç ligin tepesini ilgilendiren maçlar. Hem kendi kaderimizi hem de ligin kaderini belirleyecek takım olacağız sanki. O bakımdan oyuncularımızı iştahı kabarıyor. Çünkü hep 6 puanlı maçlar oynayacağız. Önümüzdeki 5 tane maç 6 puanlık maç. Bu 6 puanlık maçları çok iyi dönersek çok avantajlı bir takım haline geliriz" diye konuştu.



"TARAFTARDAN DESTEK İSTİYORUM"

Bulak, son 1 ayda 8 maç oynadıklarını hatırlatarak, "Biri gitti 7 tane kaldı. Zor aya giriyoruz. Aralık ayı bizim için en zor ay. Hem doğa şartları hem de maçlar açısından. Bu 1 aylık süre bizim neleri yapıp neleri yapamayacağımızın göstergesi olacak. İnşallah iyi kenetlenip bu işi kotarmak istiyoruz. Taraftarımızdan Ümraniyespor maçında stada gelerek destekte bulunmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.