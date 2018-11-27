Elazığsopur'un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı söküldü
27 Kasım 2018, Salı
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'un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı söküldü

<a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>'un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı söküldü

1. Lig’de maddi anlamda büyük problem yaşayan Tetiş Yapı ’un maçlarını oynadığı stadyumun sayacı da firma yetkilileri tarafından söküldü.

1. Lig ekiplerinden TY 'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumyu'ndan geldi. Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan doğalgazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde 'na giden yetkililerin, doğalgaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından "bakım-onarım" yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.

  1. 27.11.2018 15:35
  2. Güncelleme: 27.11.2018 15:52
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