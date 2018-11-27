Elazığspor'un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı söküldü
Spor Toto 1. Lig’de maddi anlamda büyük problem yaşayan Tetiş Yapı Elazığspor’un maçlarını oynadığı stadyumun sayacı da firma yetkilileri tarafından söküldü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumyu'ndan geldi. Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu doğalgazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu'na giden yetkililerin, doğalgaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından "bakım-onarım" yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.
- 27.11.2018 15:35
- Güncelleme: 27.11.2018 15:52
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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