Adana Demirspor üzgün!
Adana Demir’in hocası Vural: "Derbide biz üzüldük, Adana sevindi ama puan yabancıya gitmedi. Heykelimi dikerler."
Adana Demir Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adanaspor derbisinde üzülen tarafın kendileri olduğunu söyledi. Vural, "Anlık bir hata yüzünden son dakikalarda beraberlik golünü yedik. Biz üzüldük, Adanaspor sevindi. Ama puan yabancıya gitmedi. Galibiyeti isteyen ve ona göre oynayan taraf bizdik" dedi.
Vural şöyle devam etti: "Takımda güzel bir hava var. Önümüzde Boluspor maçı var. Her maç bizim için altın değerinde. Sezon sonunda başarıya ulaşmak ve bu taraftarın hasretine son vermek bizim en önemli gayemizdir. Tesislerde şu an üç değerli ismin heykeli var. Kim bilir ileride belki bizim, başkanımızın da heykeli olur."
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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