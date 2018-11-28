Adana Demirspor üzgün!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Adana Demirspor üzgün!

Adana Demirspor üzgün!

’in hocası Vural: "Derbide biz üzüldük, Adana sevindi ama puan yabancıya gitmedi. Heykelimi dikerler."

Teknik Direktörü Yılmaz Vural, derbisinde üzülen tarafın kendileri olduğunu söyledi. Vural, "Anlık bir hata yüzünden son dakikalarda beraberlik golünü yedik. Biz üzüldük, Adanaspor sevindi. Ama puan yabancıya gitmedi. Galibiyeti isteyen ve ona göre oynayan taraf bizdik" dedi.

Vural şöyle devam etti: "Takımda güzel bir hava var. Önümüzde Boluspor maçı var. Her maç bizim için altın değerinde. Sezon sonunda başarıya ulaşmak ve bu taraftarın hasretine son vermek bizim en önemli gayemizdir. Tesislerde şu an üç değerli ismin heykeli var. Kim bilir ileride belki bizim, başkanımızın da heykeli olur."

  1. 28.11.2018
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