TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (27.11.18)
28 Kasım 2018, Çarşamba
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (27.11.18)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (27.11.18)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BALKES-ÜMRANiYE

1. Lig'de 5. haftada oynanan ve ilk yarı bitiminde bir taraftarın sahaya girip hakemi darp etmesi nedeniyle yarıda kalan Balıkesir-Ümraniye maçı bugün. Maç 19.00'da 46. dakikadan başlayacak.

iKi HÜZÜN BiRDEN

Spor Toto 1. Lig ekibi TY 'da, karşısında kaçan galibiyetin yanı sıra, Emre Öztürk'ün cezalı duruma düşmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Emre, İstanbul maçında yok

GiRESUN KONGREYE GiDiYOR

Spor Toto 1. Lig ekibi 'un başkanı , olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını duyurdu. Bozbağ, "Aralığın sonuna doğru kongre var. Ben burada olacağım. Giresunspor için herkes yarışa girmeli" ifadesini kullandı.

DENiZLi'DE PARA DOPiNGi

Son 5 maçını üst üste kazanan Denizlipor'da Başkan Ali Çetin, prim dopingi yaptı. Çetin, Giresunspor karşılaşmasında alınan kritik 3 puanın ardından soyunma orasına girerek 6 bin TL olan iç saha galibiyet primini 10 bin TL'ye çıkardı.

KAF-KAF VE KUŞ

3. Lig 2. Grup'ta Mesut Toros yönetiminde son 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, tek yenilgiyle yükselişe geçen Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş da uçuşta. Kuş 4 golle önemli katkı yaptı.

PAiXAO KORKUTTU

1. Lig ekibi Altay'da 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Paixao'nun sakatlığı korkuttu. Ayağında ödem tespit edilen Portekizli, cumartesi günkü Altınordu maçına yetiştirilmeye çalışıyor.
  1. 28.11.2018
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