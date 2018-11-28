TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (27.11.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
1. Lig'de 5. haftada oynanan ve ilk yarı bitiminde bir taraftarın sahaya girip hakemi darp etmesi nedeniyle yarıda kalan Balıkesir-Ümraniye maçı bugün. Maç 19.00'da 46. dakikadan başlayacak.
iKi HÜZÜN BiRDEN
Spor Toto 1. Lig ekibi TY Elazığspor'da, Osmanlıspor karşısında kaçan galibiyetin yanı sıra, Emre Öztürk'ün cezalı duruma düşmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Emre, İstanbul maçında yok
GiRESUN KONGREYE GiDiYOR
Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'un başkanı Mustafa Bozbağ, olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını duyurdu. Bozbağ, "Aralığın sonuna doğru kongre var. Ben burada olacağım. Giresunspor için herkes yarışa girmeli" ifadesini kullandı.
DENiZLi'DE PARA DOPiNGi
Son 5 maçını üst üste kazanan Denizlipor'da Başkan Ali Çetin, prim dopingi yaptı. Çetin, Giresunspor karşılaşmasında alınan kritik 3 puanın ardından soyunma orasına girerek 6 bin TL olan iç saha galibiyet primini 10 bin TL'ye çıkardı.
KAF-KAF VE KUŞ
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mesut Toros yönetiminde son 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, tek yenilgiyle yükselişe geçen Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş da uçuşta. Kuş 4 golle önemli katkı yaptı.
PAiXAO KORKUTTU
1. Lig ekibi Altay'da 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Paixao'nun sakatlığı korkuttu. Ayağında ödem tespit edilen Portekizli, cumartesi günkü Altınordu maçına yetiştirilmeye çalışıyor.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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