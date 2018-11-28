Denizlispor'a sihirli değnek
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'a sihirli değnek

<a href="/index/denizlispor?id=e23975c0-d175-441d-90c0-43547ae91b76" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'a sihirli değnek

Spor Toto 1. Lig'de yıllar sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan , teknik direktör yönetiminde şaha kalktı.

Ligde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Play-Off hattına yerleşse de, yaşanan antrenman boykotu ve dönemin teknik patronu 'yle yönetim arasında çıkan kriz nedeniyle gerildi. Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından takımı 'e emanet eden , üst üste galibiyetlerle yarışının en iddialı takımlarından biri haline geldi.

İldiz yönetiminde Afyonspor'u 3-0, Altay'ı 3-1, 'u 4-2, 'u 2-1, Giresunspor'u ise 10 kişiyle 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden Denizlispor, 20 yıl sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı. Denizlispor, 'le 5 maçta topladığı 15 puanla 28 puana ulaşıp 2. sıraya, direkt hattına tırmandı. Yeşil-siyahlıların lider 'yle arasında yalnız 3 puan fark kaldı. Kariyerinde daha önce 2001 yılında Malatyaspor, 2010 ve 2016'da 'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran ligin en tecrübeli teknik adamlarından İldiz, Denizlispor'da da aynı başarıya ulaşırsa 1. Lig'de 4. kupayı kaldıracak.

  1. 28.11.2018 14:23
  2. Güncelleme: 28.11.2018 15:19
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'a sihirli değnek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN