Gakgoş kaçamadı – Fotomaç – 27 Kasım 2018
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gakgoş kaçamadı

    Gakgoş kaçamadı

    , Tatos’un golüyle öne geçtiği karşılaşmada Magaye’nin 10 kişi bıraktığı ’u elinden kaçırdı. Beraberlik golü Mertan Caner’den

    1. Lig'de 13. haftanın perdesi Bolu'da kapandı... 'un sahasının zeminin bozuk olması nedeni ile komşu kente alınan karşılaşmada 'a konuk olan Tetiş Yapı büyük bir fırtatı tepti. Andreas Tatos'un 32. dakikada attığı golle öne geçen Gakgoşlar, Magaye'nin kırmızı kart görmesiyle 36. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 1 puana razı oldu: 1-1. İlk yarıyı 1-0 yenik ve 10 kişi tamamlayan Osmanlıspor, ikinci yarıdaki mücadelesiyle maça ortak oldu. , 59'uncu dakikada attığı golle takımını beraberliğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. 1 puanla yetinen , düşme potasından kurtulma fırsatını tepmiş oldu.

    Ahmet'e operasyon
    Osmanlıspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Gaziantep'te ameliyat edildi. Dirseğinden sakatlık yaşayan 24 yaşındaki kalecinin rutin kontrollerinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde kolundaki alçının alınacağını kaydetti. Ahmet'in 2 aylık sıkı tedavi programına alınacağı ve yeşil sahalara daha erken dönebilmesi için çaba sarf edileceği belirtildi

    'Deplasmanda gibiydik'
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 10 kişi kalmalarına rağmen beraberlik golünü bulduklarını belirterek şöyle konuştu: Deplasmanda (stat değişikliği) gibi oynadık. Elazığspor taraftarının daha fazla sesi çıkıyordu. Bir önceki hafta İstanbulspor maçındaki zemin, bizimkinden daha kötüydü!

    'Üretken olmamız lazım'
    Elazığspor'un hocası Orhan Kaynak, kazanılan her puanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Özellikle bizim gibi alt sıralardaki takımlar için çok kıymetli" dedi. Kaynak, "Rakip 10 kişi kalana kadar maçı istediğimiz gibi yönlendirdik. Bize yakışmayan bir ikinci yarı oynadık. Daha üretken olmalıyız" diye konuştu
    1. 27.11.2018
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