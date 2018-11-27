Gakgoş kaçamadı
Elazığspor, Tatos’un golüyle öne geçtiği karşılaşmada Magaye’nin 10 kişi bıraktığı Osmanlıspor’u elinden kaçırdı. Beraberlik golü Mertan Caner’den
Ahmet'e operasyon
Osmanlıspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Gaziantep'te ameliyat edildi. Dirseğinden sakatlık yaşayan 24 yaşındaki kalecinin rutin kontrollerinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde kolundaki alçının alınacağını kaydetti. Ahmet'in 2 aylık sıkı tedavi programına alınacağı ve yeşil sahalara daha erken dönebilmesi için çaba sarf edileceği belirtildi
'Deplasmanda gibiydik'
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 10 kişi kalmalarına rağmen beraberlik golünü bulduklarını belirterek şöyle konuştu: Deplasmanda (stat değişikliği) gibi oynadık. Elazığspor taraftarının daha fazla sesi çıkıyordu. Bir önceki hafta İstanbulspor maçındaki zemin, bizimkinden daha kötüydü!
'Üretken olmamız lazım'
Elazığspor'un hocası Orhan Kaynak, kazanılan her puanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Özellikle bizim gibi alt sıralardaki takımlar için çok kıymetli" dedi. Kaynak, "Rakip 10 kişi kalana kadar maçı istediğimiz gibi yönlendirdik. Bize yakışmayan bir ikinci yarı oynadık. Daha üretken olmalıyız" diye konuştu
- 27.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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