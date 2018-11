TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

EROĞLU İSYAN ETTİ



Afyon karşısında son dakika golüyle 1-1'lik beraberliği kurtaran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, rakip kaleci Rybka'yı eleştirilerdi. Tempolarının düşmesinin gerekçesi olarak Rybka'yı gösteren Eroğlu, "Sürekli sakatlığını öne sürüp tedavi gördü. Türkiye'de gerideyken tedavi olan bir kaleci görmedim, herkes galip durumdayken tedavi oluyor" yorumunu yaptı.



OLAYLI MAÇA DEVAM KARARI



Ligin 5'inci haftasında taraftarın sahaya atlayarak hakeme saldırması sebebiyle yarıda kalan Balıkesirspor- Ümraniyespor karşılaşması kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadelenin yarın saat 19.00'da 46'ıncı dakikadan itibaren oynanmaya devam edeceğini bildirdi.



GENÇER UNUTTURDU



Altay'ın tecrübeli stoperi Gençer Cansev, performansıyla taraftarın gönlünü aldı. 5'inci haftadaki Bolu maçında kırmızı kart gören deneyimli savunmacı, özür dileyerek herhangi bir ceza almamıştı. Geçen hafta sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Adana Demir karşısında fedakarlıktan kaçmayan Gençer, Hatay karşısında attığı kritik golle de takımına 1 puanı getirdi.



MAESTRO İLYAS GÖZ DOLDURDU



Beyaz Grup'ta Hacettepe'yi 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Samsunspor'da, İlyas Kubilay Yavuz fırtınası esiyor. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında kilidi açan golü atan 24 yaşındaki oyuncu, bir kez de direğe takıldı. İlyas'ın, hücum organizasyonlarını yönetmesi de Samsunlu taraftarların beğenisini topladı.



ALPEREN DUVAR ÖRDÜ



G.Birliği'ni 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da, Alperen Uysal'ın performansı yüzleri güldürdü. Rakip forvetler karşısında devleşen 24 yaşındaki eldiven, bu sezon 9 karşılaşmada ikinci kez kalesini gole kapatabilmeyi başardı.



Altıparmak seri istiyor



Gazişehir'in Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, seri yakalamak istediklerini ifade etti. Tecrübeli hoca, "Artık her maç final niteliğinde. İç saha veya deplasman ayrımı yapmaksızın, her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



TURGUTLU ŞAHLANACAK



Erzincan'ı 3-2 yenen 3. Lig ekibi Turgutluspor, playoff potasına girdi. Teknik Direktör Ahmet Duman, "Düşme hattından geldik. Başarımız sürecek" dedi.



MENEMEN SONA KADAR



Pendik karşısında son 5 haftadaki 4'üncü beraberliğini alan Menemen'in Teknik Direktör Suat Kaya, iddialarını sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.



İKİ FARKLI FETHİYESPOR



Fethiye Teknik Direktörü Tarık Daşgün, "Etimesgut maçındaki ilk yarıya bakarsak 2 puan kaybettik, ama ikinci yarıya göre de 1 puan kazandık" diye konuştu.



ADANA ARA VERMEDİ



Adanaspor, cuma günü oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Adana Demir karşısında 11'de çıkan oyuncular idmanda yenileme çalışması yaptı.



FATİH AKYEL ÇOK MEMNUN



İnegöl Teknik Direktörü Fatih Akyel, 0-0 berabere kaldıkları Gümüşhane maçından memnuniyetini bildirdi. Oyuncuların hırsından mutlu olan Akyel, "Yenmek iyi olurdu, şimdi önümüze bakıyoruz. Devreye kadar maksimum puan almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



BUCA YENİLGİYİ KABUL ETMEDİ



Fatsa Belediye ile 1-1 berabere kalarak düşme potasına giren Bucaspor, umutlarını koruyor. Teknik Direktör Algun Erdem, "Oyuncularım mağlubiyeti asla kabullenmedi. Bu bizim için sevindirici bir durum. Ben oyuncularımdan gelecek adına çok umutluyum" dedi.



KENDİMİZE GELECEĞİZ



Önce Balıkesir, ardından da İstanbulspor'a kaybeden Gençlerbirliği'nin tecrübeli ismi Sesseggnon, toparlanacaklarını söyledi. İlk haftalardan farklı hissetmediğini vurgulayan Beninli on numara, "O zaman da ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini konuşuyorduk. İki haftadır bize yakışmayan sonuçları alıyoruz. Bu durumu düzeltmek için hocamızın direktifleri doğrultusunda çalışacağız" diye konuştu.