Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Hatayspor-Altay: 1-1
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 2-2
İstanbulspor-Gençlerbirliği: 2-0
Denizlispor-Giresunspor: 3-2
Adana Demirspor-Adanaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Boluspor: 1-0
Altınordu-Afjet Afyonspor: 1-1
Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1
PUAN DURUMU
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|10
|1
|2
|19
|7
|12
|31
|2.
|DENİZLİSPOR
|13
|9
|1
|3
|25
|15
|10
|28
|3.
|BOLUSPOR
|13
|8
|2
|3
|17
|9
|8
|26
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|13
|7
|4
|2
|20
|7
|13
|25
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|12
|6
|3
|3
|14
|10
|4
|21
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|2
|5
|15
|11
|4
|20
|7.
|HATAYSPOR
|13
|5
|4
|4
|12
|10
|2
|19
|8.
|ALTINORDU
|13
|4
|6
|3
|15
|10
|5
|18
|9.
|OSMANLISPOR
|13
|5
|2
|6
|13
|10
|3
|17
|10.
|GİRESUNSPOR
|13
|5
|2
|6
|15
|13
|2
|17
|11.
|ALTAY
|13
|4
|4
|5
|19
|14
|5
|16
|12.
|İSTANBULSPOR
|13
|4
|4
|5
|18
|20
|-2
|16
|13.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|12
|4
|4
|4
|13
|16
|-3
|16
|14.
|ADANASPOR
|13
|3
|6
|4
|17
|17
|0
|15
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|13
|3
|3
|7
|16
|19
|-3
|12
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|13
|3
|3
|7
|12
|28
|-16
|12
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|13
|3
|2
|8
|15
|25
|-10
|11
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|13
|0
|1
|12
|3
|37
|-34
|-2
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
14. HAFTA PROGRAMI
30 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Daha sonra açıklanacak)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
2 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
3 Aralık Pazartesi:
19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
- 26.11.2018 21:55
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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