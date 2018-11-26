Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de görünüm

    Spor Toto 1. Lig'de görünüm

    1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan , bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.

    1. Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Kardemir - Baltok: 1-2

    Hatayspor-Altay: 1-1

    -Ümraniyespor: 2-2

    İstanbulspor-: 2-0

    Denizlispor-Giresunspor: 3-2

    Adana Demirspor-: 1-1

    Gazişehir -Boluspor: 1-0

    Altınordu-Afjet Afyonspor: 1-1

    -Tetiş Yapı : 1-1

    PUAN DURUMU

    Spor Toto 1. Lig
    Takımlar O G B M A Y AV P
    -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
    1. GENÇLERBİRLİĞİ 13 10 1 2 19 7 12 31
    2. DENİZLİSPOR 13 9 1 3 25 15 10 28
    3. BOLUSPOR 13 8 2 3 17 9 8 26
    4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 13 7 4 2 20 7 13 25
    5. ÜMRANİYESPOR 12 6 3 3 14 10 4 21
    6. ADANA DEMİRSPOR 13 6 2 5 15 11 4 20
    7. HATAYSPOR 13 5 4 4 12 10 2 19
    8. ALTINORDU 13 4 6 3 15 10 5 18
    9. OSMANLISPOR 13 5 2 6 13 10 3 17
    10. GİRESUNSPOR 13 5 2 6 15 13 2 17
    11. ALTAY 13 4 4 5 19 14 5 16
    12. İSTANBULSPOR 13 4 4 5 18 20 -2 16
    13. BALIKESİRSPOR BALTOK 12 4 4 4 13 16 -3 16
    14. ADANASPOR 13 3 6 4 17 17 0 15
    15. AFJET AFYONSPOR 13 3 3 7 16 19 -3 12
    16. ESKİŞEHİRSPOR 13 3 3 7 12 28 -16 12
    17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 13 3 2 8 15 25 -10 11
    18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 13 0 1 12 3 37 -34 -2

    Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

    14. HAFTA PROGRAMI

    30 Kasım Cuma:

    19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak )

    1 Aralık Cumartesi:

    13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

    13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

    16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Daha sonra açıklanacak)

    16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

    2 Aralık Pazar:

    13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

    19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

    3 Aralık Pazartesi:

    19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

    1. 26.11.2018 21:55
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