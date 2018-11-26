Gazişehir’den tek pençe – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’den tek pençe

    <a href="/index/gazisehir?id=bd76c75f-3c94-4e3a-998e-c73be14595c5" class="" rel="tag">Gazişehir</a>’den tek pençe

    FK, evinde Bolu’yu ’ın 45’teki golüyle yıktı

    Süper Lig'e çıkmak için büyük mücadele veren FK ile , G.Antep'te karşılaştı. Çok sert geçen ve toplam 9 sarı kartın çıktığı mücadelede ev sahibi, 45'te 'ın golüyle öne geçti. Bolu'nun 1 golünün iptal olduğu karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı. puanını 25'e yükselterek, 26 puanlı rakibiyle farkı 1'e indirdi.
    1. 26.11.2018
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