Horoz geç öttü
Denizlispor, 10 kişi kalıp 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Giresun’u evinde 3-2 mağlup etti. Horozlar, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.
HAKEMLiĞi BIRAKSIN
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, yenilginin sorumlusunu hakem Kadir Sağlam'a bağladı. Bozbağ, "Bir gol ve bir penaltımızı vermedi. Hakemliği bıraksın, kendi işini yapsın" dedi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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