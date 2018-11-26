Horoz geç öttü – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Horoz geç öttü

    Horoz geç öttü

    Denizlispor, 10 kişi kalıp 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Giresun’u evinde 3-2 mağlup etti. Horozlar, yolunda dev bir adım attı.

    1. Lig'de Denizli, Giresun'u ağırladı. Heyecan fırtınası Giresunlu William Sery'nin 3. dakikada attığı golle başladı: 0-1. 34'te Mehmet Akyüz skoru eşitledi. Denizli'den Kibong Mbamba 50 ve 55'te gördüğü kartlarla atıldı. Giresun, 10 kişi kalan rakibine 75'te 'la gol attı: 1-2. Pes etmeyen Denizli, 76'da Ziya Alkurt'la 2-2'yi, 84'te Abdülkerim Bardakçı'yla 3-2'yi buldu. Maç bu sonuçla bitti. Horozlar zirve yolunda büyük bir adım attı.

    HAKEMLiĞi BIRAKSIN
    Giresunspor Başkanı , yenilginin sorumlusunu hakem Kadir Sağlam'a bağladı. Bozbağ, "Bir gol ve bir penaltımızı vermedi. Hakemliği bıraksın, kendi işini yapsın" dedi.
    1. 26.11.2018
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