Kazanan yok
Adana Demir 15’te Kosecki ile öne geçti. 70 dakika üstün giden ev sahibi 85’te Ahmet Dereli’yi tutamayınca kazanan çıkmadı.
ÇEVİK KUVVET GİRDİ
Adanasporlu Veli Kızılkaya'nın maç sonu hareketleri sonrasında tribünden yabancı madde yağdı. Daha sonra iki takım arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet'in sahaya girmesiyle kavga son buldu.
KADERİN CİLVESİ
G.SARAYLI eski yıldız Roman Kosecki'nin oğlu olan A. Demirli Jakub Kosecki babası gibi Türkiye'deki ilk golünü Adanaspor'a attı. O dönemde Adanaspor'un hocası da Adana Demir'i çalıştıran Yılmaz Vural'dı.
PARAŞÜTLE İNDİ
Adana derbisinde, maç başlamadan bir Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle indi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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