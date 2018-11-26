Kazanan yok – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kazanan yok

    Kazanan yok

    Adana Demir 15’te Kosecki ile öne geçti. 70 dakika üstün giden ev sahibi 85’te ’yi tutamayınca kazanan çıkmadı.

    1. Lig'de haftanın karşılaşmasında , 'u ağırladı. Dev müsabakada iki takım taraftarları stadyumu doldurarak takımlarına büyük destek verdi. 15. dakikada sol kanattan gelen Traore, arka direkte Kosecki'yi gördü, Polonyalı yıldız sert ve düzgün bir vuruşla Adana Demirspor'u öne geçirdi: 1-0. Golden sonra kontrollü oynayan Adana Demirspor, 75 dakika üstün götürdüğü maçta 1-0'ı koruyamadı. 85'te Adanaspor hızlı çıktı. Sol kanattan gelen ortaya dokunarak eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

    ÇEVİK KUVVET GİRDİ
    Adanasporlu Veli Kızılkaya'nın maç sonu hareketleri sonrasında tribünden yabancı madde yağdı. Daha sonra iki takım arasında kavga çıktı. 'in sahaya girmesiyle kavga son buldu.

    KADERİN CİLVESİ
    G.SARAYLI eski yıldız Roman Kosecki'nin oğlu olan A. Demirli Jakub Kosecki babası gibi 'deki ilk golünü Adanaspor'a attı. O dönemde Adanaspor'un hocası da Adana Demir'i çalıştıran 'dı.

    PARAŞÜTLE İNDİ
    Adana derbisinde, maç başlamadan bir Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle .
    1. 26.11.2018
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