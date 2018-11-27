Denizlispor kasırgası!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    kasırgası!

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> kasırgası!

    İki kez geriye düştüğü maçtan 3-2’lik zaferle ayrılan yeşil-siyahlılar, 20 yıl aranın ardından 5 maçlık serisi yakalamayı başardı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

    1. Lig'de fırtınalar estiren , son olarak Giresunspor'u da mağlup etti. İki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrılmayı başaran yeşil-siyahlılar, 20 yıl sonra bir ilki yaşadı. En son 1998-1999 sezonunda 1'inci Lig'de 6'da 6 yapan yeşil-siyahlılar, bu sezon ise 5 maç üst üste kazanarak rekoruna çok yaklaştı. Ümraniye'ye 3-0 yenildikten sonra çıkışa geçen , Afyon'u 3-0, Altay'ı 3-1, Adana'yı 4-1, Bolu'yu 2-1 ve 'u da 3-2 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Yıllar sonra ilk kez umudunu yeşerten yeşil-siyahlılar attığı 25 golle de en çok skor üreten ekip olmayı başardı.

    İLDİZ: EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR

    Son olarak 2010-11'in 17'nci haftasında liderlik koltuğuna oturan - spor'da, yakalanan çıkışın ardından camia müthiş bir sinerji sağladı. Bulundukları konumu koruyacaklarını belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, "İşimiz daha yeni başlıyor. Giresunspor maçında müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Yönetimimiz de gerçek çok dinamik. Futbolcularımın kazanma arzusu, hırsı ve yüreği bizleri daha da yukarılara getirecektir. Yılmadan ve rehavete kapılmadan çalışacağız. şehri her şeyin en iyisini hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 27.11.2018
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