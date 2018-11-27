Denizlispor kasırgası!

Spor Toto 1. Lig'de fırtınalar estiren Denizlispor, son olarak Giresunspor'u da mağlup etti. İki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrılmayı başaran yeşil-siyahlılar, 20 yıl sonra bir ilki yaşadı. En son 1998-1999 sezonunda 1'inci Lig'de 6'da 6 yapan yeşil-siyahlılar, bu sezon ise 5 maç üst üste kazanarak rekoruna çok yaklaştı. Ümraniye'ye 3-0 yenildikten sonra çıkışa geçen Denizlispor, Afyon'u 3-0, Altay'ı 3-1, Adana'yı 4-1, Bolu'yu 2-1 ve Giresun'u da 3-2 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Yıllar sonra ilk kez Süper Lig umudunu yeşerten yeşil-siyahlılar attığı 25 golle de en çok skor üreten ekip olmayı başardı.



İLDİZ: EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR



Son olarak 2010-11'in 17'nci haftasında liderlik koltuğuna oturan Denizli- spor'da, yakalanan çıkışın ardından camia müthiş bir sinerji sağladı. Bulundukları konumu koruyacaklarını belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, "İşimiz daha yeni başlıyor. Giresunspor maçında müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Yönetimimiz de gerçek çok dinamik. Futbolcularımın kazanma arzusu, hırsı ve yüreği bizleri daha da yukarılara getirecektir. Yılmadan ve rehavete kapılmadan çalışacağız. Denizli şehri her şeyin en iyisini hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.