Adana Demirspor'da hedef hasreti bitirmek!
Demir’in Başkanı Sancak, 24 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Derbşde Adanaspor'la yenişemeyen Adana Demirspor, Süper Lig umutlarını koruyor. Mavi-lacivertli kulübün Başkanı Murat Sancak, taraftarlardan kendilerine olan desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istedi. Adanaspor karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Sancak, "Oynanan futbolun karşılığını aldığımızı düşünmesek de takımımızın ilerisi için umut veren bir futbol oynadığını düşünüyorum. Önümüzde 21 tane final maçı var ve bu lig için oldukça uzun bir maraton. Adana Demirspor taraftarının yönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara desteklerinin ligin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Allah nasip ederse 24 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız var gücümüzle mücadele etmeye devam edecektir. Bundan hiçbir Adana Demirspor taraftarının şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
- 27.11.2018
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Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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