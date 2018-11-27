Adana Demirspor'da hedef hasreti bitirmek!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'da hedef hasreti bitirmek!

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'da hedef hasreti bitirmek!

    Demir’in Başkanı Sancak, 24 yıllık hasretini dindirmek için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Derbşde 'la yenişemeyen , umutlarını koruyor. Mavi-lacivertli kulübün Başkanı Murat Sancak, taraftarlardan kendilerine olan desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istedi. karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Sancak, "Oynanan futbolun karşılığını aldığımızı düşünmesek de takımımızın ilerisi için umut veren bir futbol oynadığını düşünüyorum. Önümüzde 21 tane final maçı var ve bu lig için oldukça uzun bir maraton. taraftarının yönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara desteklerinin ligin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Allah nasip ederse 24 yıllık hasretini dindirmek için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız var gücümüzle mücadele etmeye devam edecektir. Bundan hiçbir Adana Demirspor taraftarının şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

    1. 27.11.2018
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