Derbşde Adanaspor'la yenişemeyen Adana Demirspor, Süper Lig umutlarını koruyor. Mavi-lacivertli kulübün Başkanı Murat Sancak, taraftarlardan kendilerine olan desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istedi. Adanaspor karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Sancak, "Oynanan futbolun karşılığını aldığımızı düşünmesek de takımımızın ilerisi için umut veren bir futbol oynadığını düşünüyorum. Önümüzde 21 tane final maçı var ve bu lig için oldukça uzun bir maraton. Adana Demirspor taraftarının yönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara desteklerinin ligin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Allah nasip ederse 24 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız var gücümüzle mücadele etmeye devam edecektir. Bundan hiçbir Adana Demirspor taraftarının şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.