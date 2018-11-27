Yeni Ordu kabus sona erdi!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka, son haftalardaki performansıyla küme düşme hattından uzaklaştı. 10'uncu haftada düşme potasında yer alan Kaf-Kaf, son 4 maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alarak 17 puanla 12'inci sıraya tırmandı. İzmir dışındaki son galibiyetini geçen sezon TFF 2'nci Lig'de 27 Ocak'ta Silivrispor deplasmanında alan İzmir temsilcisi, dün Yeni Orduspor'u yenerek tam 303 gün sonra dış sahadan 3 puanla döndü. f- Kaf'ta bu sezon Ufuk İskender ve Aytekin Sümbül'ün ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Mesut Toros, takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puanda aldığı Karşıyaka'yı 17 puana taşımayı başardı.