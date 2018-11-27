Yeni Ordu kabus sona erdi!
Yeni Ordu’yu deplasmanda 3-2 yenen Karşıyaka, Mesut Toros’la yakaladığı çıkışla ilk haftalardaki düşme korkusunu üzerinden attı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka, son haftalardaki performansıyla küme düşme hattından uzaklaştı. 10'uncu haftada düşme potasında yer alan Kaf-Kaf, son 4 maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alarak 17 puanla 12'inci sıraya tırmandı. İzmir dışındaki son galibiyetini geçen sezon TFF 2'nci Lig'de 27 Ocak'ta Silivrispor deplasmanında alan İzmir temsilcisi, dün Yeni Orduspor'u yenerek tam 303 gün sonra dış sahadan 3 puanla döndü. f- Kaf'ta bu sezon Ufuk İskender ve Aytekin Sümbül'ün ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Mesut Toros, takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puanda aldığı Karşıyaka'yı 17 puana taşımayı başardı.
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Yeni Ordu kabus sona erdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.