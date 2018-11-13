Adana Demirspor'da yeniden Yılmaz Vural dönemi – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da yeniden dönemi

    Adana Demirspor'da yeniden Yılmaz Vural dönemi

    Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan , Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

    Ligde oynadığı son maçta ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay'a 3-0 mağlup olan 'da Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için başkan Murat Sancak, ile bir araya geldi. Sancak, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
    Başkan Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vural ile anlaştıklarını belirterek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolunda ki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkılar sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam" sözlerini paylaştı.

    İKİNCİ KEZ GÖREVDE
    Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

    1. 13.11.2018 16:19
    2. Güncelleme: 13.11.2018 16:51
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