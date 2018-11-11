Afyon'dan Hatay çıktı! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Afyon'dan Hatay çıktı!

    Afyon'dan Hatay çıktı!

    1. Lig’in 12. haftasında Hatay, Afyon’a konuk oldu.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Gökhan Karadeniz Hatay'ı öne geçirdi. 72'de Sinan Kurumuş'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fark 2'ye çıktı. 80'de Afyonlu Oltan ceza sahasında düşürülünce penaltı oldu. Sinan Özkan beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Hatay maçı 2-1 kazandı.

    GÜLPINAR TOPUN AĞZINDA

    Afyonspor, evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olunca üst üste 4. yenilgisini aldı. 12. haftada 7. kez bileği bükülen Afyon, alt sıralara düştü. Mor-beyazlılarda Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Gülpınar, takımın 1. Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı.
    1. 11.11.2018
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