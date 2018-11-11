Adana Demirspor’da Hakan Kutlu’nun görevine son verildi – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    ’da ’nun görevine son verildi

    Adana Demirspor’da Hakan Kutlu’nun görevine son verildi

    'da Teknik Direktör ’nun görevine, bugün oynanan Altay maçının ardından son verildi.

    Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attığımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor. Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi. Ne diyelim sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Bugün itibariyle hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

    En kısa sürede kulübe uygun teknik direktör bulacağız
    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabi ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde açıklamada bulundu.
    1. 11.11.2018 20:11
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