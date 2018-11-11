Adana Demirspor’da Hakan Kutlu’nun görevine son verildi
Adana Demirspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun görevine, bugün oynanan Altay maçının ardından son verildi.
En kısa sürede kulübe uygun teknik direktör bulacağız
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabi ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde açıklamada bulundu.
- 11.11.2018 20:11
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Adana Demirspor’da Hakan Kutlu’nun görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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