Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Erdem Uğurlu ameliyat edildi – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'te Mehmet ameliyat edildi

    Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Erdem Uğurlu ameliyat edildi

    1. Lig ekiplerinden 'in defans oyuncusu Mehmet 'nun ameliyat edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi

    1. Lig ekiplerinden 'in defans oyuncusu Mehmet 'nun ameliyat edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki kasığında da sporcu fıtığı tespit edilen 30 yaşındaki oyuncu, artan ağrıları nedeniyle 'daki özel bir hastanede ameliyat edildi.

    Deneyimli futbolcu, yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Açıklamada, " Uğurlu'ya bir kez daha 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 6.11.2018 14:31
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