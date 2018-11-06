Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in defans oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun ameliyat edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki kasığında da sporcu fıtığı tespit edilen 30 yaşındaki oyuncu, artan ağrıları nedeniyle Ankara'daki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Deneyimli futbolcu, yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Açıklamada, "Mehmet Erdem Uğurlu'ya bir kez daha 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.