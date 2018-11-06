Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Erdem Uğurlu ameliyat edildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in defans oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun ameliyat edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in defans oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun ameliyat edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki kasığında da sporcu fıtığı tespit edilen 30 yaşındaki oyuncu, artan ağrıları nedeniyle Ankara'daki özel bir hastanede ameliyat edildi.
Deneyimli futbolcu, yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Açıklamada, "Mehmet Erdem Uğurlu'ya bir kez daha 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 6.11.2018 14:31
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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