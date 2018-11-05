Ümraniyespor’dan üçlük – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’dan üçlük

    Ümraniyespor’dan üçlük

    Ümraniye, Hatay deplasmanında 42’de Leandrinho ile kazandı

    Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen , deplasmanda ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaştı. Son 5 maçını kaybetmeyen iki takımın mücadelesinde Ümraniyespor, 42'de Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Geçen hafta 'i attığı 2 golle yıkan Brezilyalı santrfor, bu sezon 4. kez fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 5.11.2018
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