‘Yanlış anlaşıldım’ – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ‘Yanlış anlaşıldım’

    ‘Yanlış anlaşıldım’
    Denizlispor'u çalıştırdığı dönemde para alamadığı için "Evde karga beslemiyoruz" diyen teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Özköylü dün Spor'a konuk oldu. Tecrübeli hoca " benim için çok önemli bir kulüp. Karga benzetmem yanlış anlaşıldı. Bunu yöneticilere de aktardım. Özür diledim" diye konuşu.
    1. 18.10.2018
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