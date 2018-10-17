Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'ndaki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu hafta sonu sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını anımsatan Açıkgöz, "Altay takımına karşı ne yapabiliriz, nasıl tedbirler alabiliriz. Onların üzerinde duruyoruz. Altay maçının provasını yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hafta sonu çocuklarımızdan istediğimiz mücadeleyi daha iyi göreceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

Eski yöneticilerin doğruyu bilmeden konuştukları yönünde eleştiride bulunan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Eski bir kulüp yöneticisi katıldığı televizyon programında açıklama yapıyor. İddiaya göre elimizdeki iki futbolcumuz bir menajer ile anlaşmış. O yüzden biz de oynatmamışız. Bu takımda iki sakat oyuncum var, onlarla beraber 21 kişiyiz. Geriye kalıyor 19 oyuncu. Bunlardan 3'ü de kaleci, geriye kalıyor 16 oyuncu. Bunlardan 10'u sahada, 6'sı yedek pozisyonunda. Benim bu takımda bu tarz lüks yapacak hiçbir durumum yok. İnsanlar bir şeyleri duyum alıp, bu şekilde kamuoyuna yansıtıyorsa, aldıkları duyumdan emin olmaları lazım ki bir laf söylesinler, bu çocukların kafasını karıştırmasınlar."

Açıkgöz, taraftarların eskisi gibi takıma destek olmalarını, bu zor günlerin ancak böyle aşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan kırmızı-mavili ekipte antrenmana sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz katılmadı, Emre Eser ise takımdan ayrı koşu yaptı.