Furkan’a destek – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Furkan’a destek

    Furkan’a destek
    Altay'ın son iki sezonda yaşadığı şampiyonluklara katkı sağlamasına rağmen, bu sezon yokları oynayan 'e destek veren ; "Fiziksel ve taktiksel açıdan zamana ihtiyacı var. İstediğimizi verdikçe şans bulacak" yorumunu yaptı.
    1. 15.10.2018
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