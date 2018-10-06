Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sonra Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.



Yeşil siyahlı ekip ile 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Özköylü'nün ardından iki sene önce Denizlispor'u küme düşmekten kurtaran teknik direktör Koray Palaz'ın takımın başına geçmesi bekleniyor.