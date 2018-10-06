Osman Özköylü ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ile yollar ayrıldı

    Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

    Denizlispor'da ile yollar ayrıldı...

    Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sonra Denizlispor'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

    Yeşil siyahlı ekip ile 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Özköylü'nün ardından iki sene önce Denizlispor'u küme düşmekten kurtaran teknik direktör Koray Palaz'ın takımın başına geçmesi bekleniyor.

    1. 6.10.2018 17:09
    2. Güncelleme: 6.10.2018 17:46
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