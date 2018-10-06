Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
Denizlispor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı...
Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sonra Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
Yeşil siyahlı ekip ile 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Özköylü'nün ardından iki sene önce Denizlispor'u küme düşmekten kurtaran teknik direktör Koray Palaz'ın takımın başına geçmesi bekleniyor.
- 6.10.2018 17:09
- Güncelleme: 6.10.2018 17:46
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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