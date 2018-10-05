İlk hedef Özat! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    İlk hedef Özat!

    İlk hedef Özat!

    ’la yollarını ayıran , listenin başına ’ı aldı. Tarafların kısa süre içerisinde bir araya geleceği öğrenildi.

    Spor Toto 1. Lig ekibi , 'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aradığı ismi buldu. Son 3 maçında ligde 'la 2-2 berabere kalan, 'a 3-2 kaybeden; kupada ise Erzincanspor'a elenerek şok olan kırmızı-siyahlılar, 'ı listenin başına aldı. Antep ekibinin kurmaylarının, tecrübeli teknik adamla kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezona 'nde başlayan Özat, kötü başlangıcın ardından görevden alınmış ve ilk yarının bitiminden hemen önce kırmızısiyahlı ekipte yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. 10 maçlık yenilmezlik serisi ve '3 büyüklere' kök söktürmesiyle gündeme oturan tecrübeli çalıştırıcı, son haftalardaki kötü gidişata engel olamayınca tekrardan görevden alınmıştı. Özat, daha önce Ankaragücü, Manisaspor, , , ve 'nu da çalıştırdı.
    1. 5.10.2018
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