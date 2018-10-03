Ligin 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

Karafırtınalar, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda 3-1 kazanılan İstanbulspor maçını geride bıraktıklarını belirterek, "Şimdi Giresunspor karşılaşması var. Anlam kazanması için kazanılması gereken bir müsabaka. Seyircinin önüne de çıkıyoruz uzun bir aradan sonra. Bizim için ayrı bir heyecanı var. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Maçın önemini oyuncularım da biliyor." diye konuştu.

Giresunspor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Karafırtınalar, "Bizim maça kadar yeni bir hocayla anlaşırlar mı bilmiyorum. O tarafı bizi çok ilgilendirmiyor ama böyle durumlarda takımlar çok farklı reaksiyonlar verebiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Bir kaza yaşamadan Giresunspor maçını da geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Boluspor, yarın yapacağı antrenman ile Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.