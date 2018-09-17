Levent Açıkgöz: "Fiziksel olarak çok yetersiz kalıyoruz" – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Fiziksel olarak çok yetersiz kalıyoruz"

    Levent Açıkgöz: "Fiziksel olarak çok yetersiz kalıyoruz"

    1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , "Çok genç bir kadroya sahibiz, eksikleri giderebilirsek iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

    Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başında bu sezon dün ilk maçına çıktığını ve 'a sahalarında 4-0 kaybettiklerini hatırlattı.

    Kulübün ekonomik açıdan zor bir süreç geçirdiğini ve bu nedenle maçlara altyapı oyuncularıyla çıktıklarını ifade eden Açıkgöz, "'ın istifasının ardından bana görev verildi ve hiç düşünmeden kabul ettim. Kısa bir çalışmanın ardından maça çıktık. Maçın ilk yarısı istediklerimizi bir nebze yaptık ancak ikinci yarı yenen bir penaltı golünün ardından oyundan düştük. Oyuncularımız sezon başında kamp yapmadı. Kamp yapan oyunculara lisans çıkartılamayınca bu gençler çağrıldı. Fiziksel olarak çok yetersiz kalıyoruz. Çok genç bir kadroya sahibiz, eksikleri giderebilirsek iyi sonuçlar alabiliriz. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarın her şey düzelir ve eski günlere döneriz." diye konuştu.

    TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
    Kırmızı-mavili ekip, ligin 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı maçının hazırlıklarına başladı.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, teknik çalışma yapıldı.

    İdmana sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Emre Eser ve Berkay Yılmaz katılmadı.

    1. 17.9.2018 20:13
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