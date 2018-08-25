Çotanak hız kesmiyor
Giresunspor’un basın sözcüsü Bahattin Kurt, Elazığspor’u devirerek zirvede kalıcı olmak istediklerini söyledi
Ligde oynadığımız Eskişehir ve Osmanlı maçlarını kazandık ve lider durumdayız. Elazığspor gibi zor bir rakip karşısında en büyük silahımız yine taraftarımız olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam. Oyuncular ve teknik heyetin düşüncesi de bu yöndedir" diye konuştu.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
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serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
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K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
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Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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