Çotanak hız kesmiyor – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Çotanak hız kesmiyor

    Çotanak hız kesmiyor

    Giresunspor’un basın sözcüsü , ’u devirerek zirvede kalıcı olmak istediklerini söyledi

    Lige iyi bir başlangıç yapan Giresunspor, 'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekibin basın sözcüsü , bugün 19.15'te oynanacak karşılaşmayı kayıpsız geçmek istediklerini ifade etti. İkide iki yaparak lige iyi giriş yaptıklarını belirten Kurt, "Rakibimiz karşısında kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz.

    Ligde oynadığımız ve Osmanlı maçlarını kazandık ve lider durumdayız. Elazığspor gibi zor bir rakip karşısında en büyük silahımız yine taraftarımız olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam. Oyuncular ve teknik heyetin düşüncesi de bu yöndedir" diye konuştu.

    1. 25.8.2018
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