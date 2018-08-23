Altay geçit vermedi – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    geçit vermedi

    Altay geçit vermedi
    Birincİ Lig'de 3. hafta maçında ile karşılaşacak , rakibiyle oynadığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi. Siyah-beyazlılar en son 2000 yılında deplasmanda 1-0 yenildiği İstanbulspor karşısında daha sonraki maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
    1. 23.8.2018
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